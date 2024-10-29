قبل ديربي جدة .. مدرب الاتحاد بلان: أعرف جيدًا نقاط قوة وضعف الأهلي

قال مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الفرنسي لوران بلان، إن فريقه يعاني من ضيق الوقت للإعداد لموقعة الأهلي.
جاء تصريح مدرب الاتحاد عن ديربي جدة أمام الأهلي، والمقرر إقامته مساء الخميس المقبل في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة بيومين.
وتابع بلان: "الأهلي لعب هذا الأسبوع، ولدينا فترة راحة أقصر من التي حصل عليها، ونعاني من ضيق الوقت. هدفنا دائمًا هو الانتصار سواء داخل أو خارج ملعبنا، وجماهير الاتحاد تطالبني بالفوز حينما تقابلني".
وأتم مدرب الاتحاد: "أعرف جيدًا نقاط قوة وضعف الأهلي قبل الديربي، والأهم في الديربيات هو الاستعداد الذهني والنفسي لها".