قبل ديربي جدة .. مدرب الاتحاد بلان: أعرف جيدًا نقاط قوة وضعف الأهلي

وتابع بلان: "الأهلي لعب هذا الأسبوع، ولدينا فترة راحة أقصر من التي حصل عليها، ونعاني من ضيق الوقت. هدفنا دائمًا هو الانتصار سواء داخل أو خارج ملعبنا، وجماهير الاتحاد تطالبني بالفوز حينما تقابلني".