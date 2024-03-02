مدرب الأهلي "يايسله": الطرد بعثر أوراقنا.. و"محرز": أشعر بالفخر أننا قاتلنا

قال مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الألماني "يايسله"، في المؤتمر الصحفي عقب نهاية مواجهة فريقه أمام الفتح ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي للمحترفين، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، إن طرد مدافع فريقه "إيبانيز" بعثر أوراق الفريق.
وأضاف "يايسله": "لكن الإيجابي في المباراة أننا قدمنا أداء جيدًا طيلة 80 دقيقة بالرغم من النقص العددي؛ إذ خلقنا الكثير من الفرص أمام فريق الفتح الذي قدم مباراة جيدة.
وأتم: "حينما تعرَّض لاعب الفتح للطرد سيطرنا بشكل كبير على المباراة، وكنا قريبين من التسجيل، لكن الفوز لم يكن من نصيبنا اليوم".
من جانبه، أكد رياض محرز، نجم فريق الأهلي، أن الطرد المبكر للمدافع "إيبانيز" صعَّب مهمة الفريق في مباراة الفتح، مشيرًا إلى أنه غير متأكد هل الطرد مستحق أم لا.
وقال النجم الجزائري للناقل الرسمي (شبكة قنوات SSC) عقب نهاية المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن: "نحن سعداء أننا نلعب أمام جماهيرنا في هذا الملعب. وكانت المباراة جيدة منذ البداية حتى أتى الطرد المبكر الذي صعَّب علينا مهامنا في لقاء اليوم. لقد لعبنا تقريبًا 85 دقيقة بعشرة لاعبين أمام 11 لاعبًا في مجريات المباراة، ومع ذلك نجحنا في خلق العديد من الفرص؛ فنحن نستحق الفوز أو التعادل على أقل تقدير".
واختتم: "صحيح أننا خلقنا الكثير من الفرص لكن عدم التوفيق هو الذي حرمنا من إنهاء الهجمات في الشباك، ومع ذلك أشعر بالفخر أننا قاتلنا طيلة المباراة ونحن نلعب بنقص عددي؛ إذ كانت الروح القتالية حاضرة في أرض الملعب".