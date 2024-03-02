مدرب الأهلي "يايسله": الطرد بعثر أوراقنا.. و"محرز": أشعر بالفخر أننا قاتلنا

وقال النجم الجزائري للناقل الرسمي (شبكة قنوات SSC) عقب نهاية المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن: "نحن سعداء أننا نلعب أمام جماهيرنا في هذا الملعب. وكانت المباراة جيدة منذ البداية حتى أتى الطرد المبكر الذي صعَّب علينا مهامنا في لقاء اليوم. لقد لعبنا تقريبًا 85 دقيقة بعشرة لاعبين أمام 11 لاعبًا في مجريات المباراة، ومع ذلك نجحنا في خلق العديد من الفرص؛ فنحن نستحق الفوز أو التعادل على أقل تقدير".