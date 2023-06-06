الأخضر تحت 17 عامًا يواصل تدريباته في ماليزيا استعدادًا لكأس آسيا 2023

واصل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا اليوم الثلاثاء تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في ماليزيا، المقام ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.