الأهلي للتأهل لدوري الأبطال.. والتعاون يتمسك بأحلام المركز الثالث.. وأبها والرياض يبحثان عن طوق النجاة

تُختتم مساء اليوم السبت مباريات الجولة الـ32 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، وفيه تُقام 3 مباريات، وذلك على النحو الآتي:
تُقام المباراة بين الفريقين عند الساعة الـ7:20 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نادي الحزم بمدينة الرس.
يدخل الحزم المباراة وقد هبط إلى الدرجة الأولى؛ إذ يحتل المركز الـ18 (الأخير) برصيد 20 نقطة، بينما يشارك الرياض باللقاء وهو بالمركز الـ 15، ويمتلك 30 نقطة.
ينطلق اللقاء بين الفريقين أيضًا عند الساعة الـ7:20 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نادي التعاون بمدينة بريدة.
يشارك الشباب باللقاء وهو يحتل المركز التاسع، ولديه 41 نقطة، في حين يأتي التعاون بالمركز الرابع، ولديه 52 نقطة.
وتُختتم الجولة بلقاء الأهلي وضيفه أبها؛ إذ يُقام في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
يدخل الأهلي المواجهة وهو بالمركز الثالث برصيد 58 نقطة، في حين يأتي أبها بالمركز الـ17 (قبل الأخير)، ويمتلك 29 نقطة.