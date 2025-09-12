"فيفا": أكثر من 1.5 مليون طلب على تذاكر مونديال 2026 خلال 24 ساعة

وتُعد هذه المرحلة أولى مراحل بيع التذاكر الخاصة بحاملي بطاقات "Visa"، وتمتد حتى 19 سبتمبر الجاري، حيث سيتم اختيار الفائزين عبر قرعة عشوائية، تُعلن نتائجها اعتبارًا من 29 سبتمبر، ليُمنح الفائزون موعدًا محددًا لاستكمال شراء التذاكر بحسب توفرها، على أن تبدأ مراحل الشراء في 1 أكتوبر.