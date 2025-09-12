"فيفا": أكثر من 1.5 مليون طلب على تذاكر مونديال 2026 خلال 24 ساعة

في خطوة تعكس الشغف العالمي بكرة القدم، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن أكثر من 1.5 مليون مشجع من مختلف دول العالم تقدموا بطلبات للحصول على تذاكر نهائيات كأس العالم 2026، وذلك خلال أول 24 ساعة فقط من انطلاق مرحلة البيع المسبق لحاملي بطاقات "Visa".
وأوضح "فيفا" في بيان رسمي أن الطلبات وردت من 210 دول، وتصدّرت الولايات المتحدة والمكسيك وكندا قائمة الدول الأكثر تقديمًا للطلبات، تلتها الأرجنتين وكولومبيا والبرازيل وإنجلترا وإسبانيا والبرتغال وألمانيا.
من جهته، قال هيمو شيرجي، الرئيس التنفيذي لعمليات البطولة، إن "الإقبال الكبير دليل على مستوى الحماس في أرجاء المعمورة لكأس العالم 2026، والتي ستكون علامة فارقة في التاريخ الكروي".
وتُعد هذه المرحلة أولى مراحل بيع التذاكر الخاصة بحاملي بطاقات "Visa"، وتمتد حتى 19 سبتمبر الجاري، حيث سيتم اختيار الفائزين عبر قرعة عشوائية، تُعلن نتائجها اعتبارًا من 29 سبتمبر، ليُمنح الفائزون موعدًا محددًا لاستكمال شراء التذاكر بحسب توفرها، على أن تبدأ مراحل الشراء في 1 أكتوبر.
ويُذكر أن أسعار التذاكر تبدأ من 60 دولارًا أمريكيًا لمباريات دور المجموعات، وتشمل التذاكر الفردية لجميع المباريات الـ104، بالإضافة إلى حزم مخصصة للملاعب والمنتخبات.
ومن المقرر أن تُطلق مراحل إضافية للبيع خلال أكتوبر المقبل، ويمكن للجماهير الاطلاع على التفاصيل الكاملة عبر الموقع الرسمي للبطولة.