على "ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية".. الأخضر يواصل استعداده لمواجهة إندونيسيا ضمن تصفيات كأس العالم

من جهة أخرى، يعقد المدير الفني للمنتخب السعودي "روبرتو مانشيني" غداً الأربعاء عند الساعة الواحدة ظهراً مؤتمراً صحفياً في قاعة المؤتمرات الصحفية في "مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة "، للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب إندونيسيا ضمن الجولة الأول من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.