على "ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية".. الأخضر يواصل استعداده لمواجهة إندونيسيا ضمن تصفيات كأس العالم

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، تحضيراته استعداداً لمواجهة منتخب إندونيسيا يوم الخميس القادم ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ميدانياً، أجريت الحصة التدريبية على "ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة" تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني" بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير، بعدها طبق تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، واصل اللاعب "عبد الإله المالكي" تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي.
ويختتم الأخضر استعداداته بحصة تدريبية مغلقة مساء غد الأربعاء على "الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية" عند الساعة السادسة مساءً.
من جهة أخرى، يعقد المدير الفني للمنتخب السعودي "روبرتو مانشيني" غداً الأربعاء عند الساعة الواحدة ظهراً مؤتمراً صحفياً في قاعة المؤتمرات الصحفية في "مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة "، للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب إندونيسيا ضمن الجولة الأول من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.