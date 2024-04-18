في بطولة السعودية المفتوحة للجولف والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة ..الأمريكي "جون كاتلين " يواصل الصدارة وتأهل مغربي

وقال لغويراتي: "لقد كان يومًا إيجابيًا بالنسبة لي. تمسكت بإستراتيجيتي طوال اليوم وانتهيت بنتيجة جيدة في ظل منافسة صعبة وأضاف:" أنا سعيد جدًا لأنني قمت بالتأهل في هذه البطولة واللعب خلال اليومين المقبلين إلى جانب أنني ألعب للمرة الثانية في هذه البطولة التي تعتبر جولة آسيوية بدعم من الجمعية المغربية للجولف وجولف السعودي والاتحاد العربي للجولف الذين ساهموا بوصولي إلى هذا المستوى.