بمشاركة (24) فريقًا .. انطلاق دوري النخبة تحت (21) عامًا لموسم (2025 - 2026)

تنطلق اليوم الاثنين بطولة دوري النخبة تحت (21) عامًا لموسم (2025 - 2026)، بمشاركة (24) فريقًا، من بينها (18) فريقًا من أندية الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" للموسم الرياضي (2024 - 2025)، و(6) فرق من أندية دوري الدرجة الأولى.
سيلعب كل فريق (20) مباراة بواقع (10) مباريات على أرضه و(10) مباريات خارج أرضه، على أن تُقام البطولة بنظام الدوري من مرحلتين: الأولى دور المجموعات (ذهابًا وإيابًا)، والثانية الأدوار النهائية بنظام خروج المغلوب.
وبحسب نظام البطولة، تتأهل الفرق الأربعة الأولى مباشرة إلى الدور ربع النهائي، فيما تخوض الفرق من المركز الخامس وحتى الثاني عشر مباريات الملحق لتأهل أربعة فرق إضافية إلى الدور ذاته.
يشارك في البطولة كل من أندية: الاتحاد، الأهلي، الهلال، النصر، الشباب، الاتفاق، الفتح، التعاون، ضمك، الرائد، الوحدة، الفيحاء، الخليج، الرياض، الجبلين، الأخدود، الحزم، العدالة، البكيرية، الخلود، العروبة، القادسية، النجمة، ونيوم.
ويشهد اليوم الأول إقامة (6) مباريات تجمع بين القادسية والنجمة، الرائد والخلود، البكيرية والنصر، الجبلين والهلال، العروبة والاتفاق، والشباب والحزم. وتتواصل غدًا الثلاثاء المنافسات بإقامة (6) مباريات تجمع بين الخليج والأخدود، الفتح وضمك، الرياض والفيحاء، الوحدة والتعاون، العدالة والاتحاد، والأهلي ونيوم.