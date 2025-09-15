بمشاركة (24) فريقًا .. انطلاق دوري النخبة تحت (21) عامًا لموسم (2025 - 2026)

يشارك في البطولة كل من أندية: الاتحاد، الأهلي، الهلال، النصر، الشباب، الاتفاق، الفتح، التعاون، ضمك، الرائد، الوحدة، الفيحاء، الخليج، الرياض، الجبلين، الأخدود، الحزم، العدالة، البكيرية، الخلود، العروبة، القادسية، النجمة، ونيوم.