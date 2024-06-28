الأهلي يعين الألماني "ألكساندر هاوزر" مساعدًا لمواطنه "ماتياس يايسله"

أعلنت إدارةُ نادي الأهلي تعيينَ الألماني "ألكساندر هاوزر" مساعدًا لمواطنه "ماتياس يايسله" مدرب الفريق الكروي الأول، ابتداء من الموسم الجديد.
وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "شركة نادي الأهلي تدعّم الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بتعيين "ألكساندر هاوزر" مساعدًا للمدرب".
وسبق أن عمل "ألكساندر هاوزر" مع المدرب "يايسله"، أثناء توليه مهمة تدريب فريق رد بول سالزبورغ النمساوي، قبل أن يتولّى الأخير تدريب الأهلي في صيف 2023.
وبدأ "ألكساندر هاوزر" مسيرته التدريبية، في فريق الكشافين لنادي سالزبورغ النمساوي في عام 2019، قبل أن يتولّى الإشراف على فريق دون 14عامًا في نادي سالزبورغ النمساوي في عام 2022، ثم انضمّ لنادي ليفيرينج النمساوي كمساعد لمدرب الفريق الأول عام 2021، وفي نفس العام انتقل إلى نادي سالزبورغ النمساوي، كمساعد للمدرب "ماتياس يايسله"، توّج معه بلقب الدوري النمساوي مرتين، وبلقب كأس النمسا.