الأهلي يعين الألماني "ألكساندر هاوزر" مساعدًا لمواطنه "ماتياس يايسله"

وبدأ "ألكساندر هاوزر" مسيرته التدريبية، في فريق الكشافين لنادي سالزبورغ النمساوي في عام 2019، قبل أن يتولّى الإشراف على فريق دون 14عامًا في نادي سالزبورغ النمساوي في عام 2022، ثم انضمّ لنادي ليفيرينج النمساوي كمساعد لمدرب الفريق الأول عام 2021، وفي نفس العام انتقل إلى نادي سالزبورغ النمساوي، كمساعد للمدرب "ماتياس يايسله"، توّج معه بلقب الدوري النمساوي مرتين، وبلقب كأس النمسا.