الهلال يوافق على انتقال سعود عبدالحميد إلى روما الإيطالي

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن نادي الهلال وافق رسميًّا على انتقال سعود عبدالحميد إلى روما الإيطالي.وكشفت الصحيفة أن نادي الهلال أرسل خطابًا مساء اليوم الجمعة إلى النادي الإيطالي، أخطره فيه