الهلال يوافق على انتقال سعود عبدالحميد إلى روما الإيطالي

أفادت تقارير صحفية بأن إدارة نادي الهلال وافقت على انتقال المدافع الدولي السعودي سعود عبدالحميد إلى نادي روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن نادي الهلال وافق رسميًّا على انتقال سعود عبدالحميد إلى روما الإيطالي.وكشفت الصحيفة أن نادي الهلال أرسل خطابًا مساء اليوم الجمعة إلى النادي الإيطالي، أخطره فيه
بالموافقة على رحيل سعود عبدالحميد خلال الانتقالات الجارية.
وأشارت إلى أنه من المتوقع وصول اللاعب إلى روما خلال الساعات القليلة المقبلة؛ لإتمام انضمامه إلى فريق العاصمة الإيطالية.
وينتهي عقد اللاعب سعود عبدالحميد مع الهلال بنهاية الموسم المقبل، وذلك بعد أن انضم إليه في يناير 2022 قادمًا من الاتحاد.
ووفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي، زادت قيمة عبدالحميد السوقية إلى 4 ملايين يورو في يونيو 2024، بالمقارنة بقيمته السوقية في ديسمبر 2023، التي كانت نحو 2.8 مليون يورو.
ويحتل الظهير الأيمن لنادي الهلال المركز الثاني في قائمة أغلى اللاعبين السعوديين، خلف فراس البريكان، مهاجم النادي الأهلي.