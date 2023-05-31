طاقم تحكيم سعودي يقود مواجهة كولومبيا وسلوفاكيا.. في دور الـ16 من بطولة كأس العالم للشباب

وسيقود الحكم الدولي محمد الهويش المباراة حكمًا للساحة، على أن يعاونه كل من ياسر السلطان مساعدًا أول، وخلف الشمري مساعدًا ثانيًا، والتي ستقام مساء يوم الأربعاء على ملعب "سان خوان".