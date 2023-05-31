طاقم تحكيم سعودي يقود مواجهة كولومبيا وسلوفاكيا.. في دور الـ16 من بطولة كأس العالم للشباب

عيّنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طاقم تحكيم سعوديًا لإدارة مباراة منتخب كولومبيا مع نظيره منتخب سلوفاكيا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للشباب المقامة في الأرجنتين.
وسيقود الحكم الدولي محمد الهويش المباراة حكمًا للساحة، على أن يعاونه كل من ياسر السلطان مساعدًا أول، وخلف الشمري مساعدًا ثانيًا، والتي ستقام مساء يوم الأربعاء على ملعب "سان خوان".
ويتصدّر منتخب كولومبيا المجموعة الثالثة، وسيكون المرشح الأوفر حظًا في هذا اللقاء، حيث إن التاريخ ونتائجهم في الأرجنتين 2023 يرجحان كفة المنتخب الأمريكي الجنوبي على خصمه الأوروبي.
وتستضيف الأرجنتين منافسات النسخة الحالية من كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، والتي انطلقت يوم 20 مايو وتستمر حتى 11 يونيو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا تم تقسيمهم على 6 مجموعات، وضمّت كل مجموعة 4 منتخبات.