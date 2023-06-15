مشوار أخضر الناشئين في كأس آسيا .. 10 مشاركات وتتويج مرتين

ووصل "الأخضر" الناشئ إلى المربع الذهبي مرتين أيضًا غير ذلك، حيث احتل المركز الثالث في النسخة الثانية عام 1986 بعد فوزه على كوريا الشمالية 2-0، وتكرر الأمر بين المنتخبين عام 1992 وفازت السعودية أيضًا 2-1.