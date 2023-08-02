في بطولة العالم أمام ألمانيا.. أخضر ناشئي اليد يتعثر

خسر المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين، أولى مبارياته في بطولة العالم من أمام منتخب ألمانيا بنتيجة (37-26)، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة السابعة، التي تضم بجواره منتخبات ألمانيا والأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية والتي أقيمت على صالة "مارينو تسفيتكوفيتش الرياضية" بمدينة أوبتيجا الكرواتية.
ويخوض أخضر اليد ثاني مواجهاته مع منتخب الأرجنتين، غداً الخميس، على نفس الصالة عند الساعة 4:00 مساءً، فيما يختتم مواجهاته في دور المجموعات بلقاء منتخب الولايات المتحدة الأمريكية يوم 05 أغسطس عند الساعة 2:00 مساءً.
يشار إلى أن هذا الظهور العالمي الثاني للأخضر في بطولة العالم للناشئين تاريخياً، بعد أن تواجد في بطولات كأس العـالم مرة واحدة عام 2019م بمقدونيا، في المقابل يلعب ناشئو أخضر اليد بطولة العالم مكملاً الحلقة أسوةً بمنتخبي الرجال والشباب، بعد تحقيق إنجاز فريد لأول مرة في تاريخ اللعبة والألعاب الجماعية السعودية بحضور اليد السعودية بكل فئاتها الثلاث في بطولات العالم 2023م.