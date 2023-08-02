في بطولة العالم أمام ألمانيا.. أخضر ناشئي اليد يتعثر

يشار إلى أن هذا الظهور العالمي الثاني للأخضر في بطولة العالم للناشئين تاريخياً، بعد أن تواجد في بطولات كأس العـالم مرة واحدة عام 2019م بمقدونيا، في المقابل يلعب ناشئو أخضر اليد بطولة العالم مكملاً الحلقة أسوةً بمنتخبي الرجال والشباب، بعد تحقيق إنجاز فريد لأول مرة في تاريخ اللعبة والألعاب الجماعية السعودية بحضور اليد السعودية بكل فئاتها الثلاث في بطولات العالم 2023م.