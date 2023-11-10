"teamtalk" يفجّرها: الأهلي يبحث الاستغناء عن البرازيلي روبرتو فيرمينو في يناير المقبل

كشف موقع "bolanarede" البرتغالي عن اقتراب رحيل البرازيلي روبرتو فيرمينيو، لاعب الأهلي، عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأفاد الموقع وفقًا لصحيفة "teamtalk" بأن مسؤولي النادي الأهلي يفكرون في بيع عقد فيرمينو في يناير، اللاعب الذي يعد أحد أعلى اللاعبين أجرًا في السعودية، ولكنه لم يقدم الأداء المأمول منه، فقد سجّل 3 أهداف فقط وقدّم 3 تمريرات حاسمة في 14 مباراة.
وأشار الموقع إلى أن اللاعب البرازيلي قد يكون أول نجم يغادر السعودية، إذ يمكنه أن يعود إلى الملاعب الأوروبية بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعًا.
وتعاقد النادي الأهلي مع روبرتو فيرمينيو صاحب الـ32 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من ليفربول الإنجليزي بعد لمدة 3 سنوات حتى عام 2026.
ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر.