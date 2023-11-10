"teamtalk" يفجّرها: الأهلي يبحث الاستغناء عن البرازيلي روبرتو فيرمينو في يناير المقبل

وأفاد الموقع وفقًا لصحيفة "teamtalk" بأن مسؤولي النادي الأهلي يفكرون في بيع عقد فيرمينو في يناير، اللاعب الذي يعد أحد أعلى اللاعبين أجرًا في السعودية، ولكنه لم يقدم الأداء المأمول منه، فقد سجّل 3 أهداف فقط وقدّم 3 تمريرات حاسمة في 14 مباراة.