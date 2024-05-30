اتحاد غرب آسيا للبلياردو والسنوكر: "الشمري" نائبًا للرئيس.. والسعودية تستضيف نسخة 2025

ويأتي اختيار الدكتور ناصر الشمري كنائب رئيس اتحاد غرب آسيا تشديدًا على المكانة المرموقة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية من كوادر وطنية غنية عن التعريف والقدرة على الحضور في جميع الاتحادات العربية والآسيوية والعالمية، ويعد فوز الدكتور الشمري مكسبًا للعبة باتحاد غرب آسيا بعد أن أحدث تطورًا كبيرًا في الاتحاد السعودي ويؤكد قدرة الكوادر السعودية على تمثيل المملكة في المحافل الخارجية والوجود في المناصب القيادية الكبرى.