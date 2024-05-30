اتحاد غرب آسيا للبلياردو والسنوكر: "الشمري" نائبًا للرئيس.. والسعودية تستضيف نسخة 2025
انتخب أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر كنائب لرئيس اتحاد غرب آسيا للبلياردو والسنوكر في دورة الاتحاد المقبلة من 2024- 2028 ، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد اليوم الخميس، بالعاصمة البحرينية المنامة على هامش بطولة غرب آسيا 2024 بحضور ممثلي 11 دولة.
وتم خلال الاجتماع تزكية الإماراتي عبد المنعم الختال رئيسًا لاتحاد غرب آسيا وتمت الموافقة على استضافة السعودية بطولة النسخة المقبلة في عام 2025 م بعد منافسة مع إيران والعراق واليمن ولكن تمت الموافقة على السعودية بسبب الإمكانات والقدرات بعد استضافة العديد من البطولات العالمية وتم كذلك نقل مقر الاتحاد من دبي إلى الدوحة لوجود أمين السر القطري يعقوب فخرو.
ويأتي اختيار الدكتور ناصر الشمري كنائب رئيس اتحاد غرب آسيا تشديدًا على المكانة المرموقة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية من كوادر وطنية غنية عن التعريف والقدرة على الحضور في جميع الاتحادات العربية والآسيوية والعالمية، ويعد فوز الدكتور الشمري مكسبًا للعبة باتحاد غرب آسيا بعد أن أحدث تطورًا كبيرًا في الاتحاد السعودي ويؤكد قدرة الكوادر السعودية على تمثيل المملكة في المحافل الخارجية والوجود في المناصب القيادية الكبرى.