خلفًا للقاسم.. "المحمادي" أمينًا عامًا للاتحاد السعودي لكرة القدم

تنفيذًا لتوجيهات الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم اجتماعًا، أمس الأربعاء، لمناقشة نتائج فريق العمل المكلّف بدراسة الجوانب التنظيمية والقانونية المتعلقة ببطولة كأس السوبر السعودي.
وأشاد المجلس بمتابعة وزير الرياضة الدقيقة لكل ما يهم القطاع الرياضي، مؤكدًا حرصه على ضمان استقرار المسابقات وصون حقوق جميع الأطراف، مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية والتنظيمية.
أبرز القرارات الصادرة:
إقالة الأمين العام للاتحاد إبراهيم بن سليمان القاسم من منصبه.
تعيين سمير بن عبدالله المحمادي أمينًا عامًا للاتحاد، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.
تعزيز دور الأمانة العامة في الرقابة الإدارية والإشراف على عمليات الإرسال المباشر للجان القضائية.
استحداث منصب جديد تحت مسمى "أمين سر اللجان القضائية" لدعم وتطوير أعمال اللجان.
تكليف أمين سر اللجان القضائية بتقديم الدعم الإداري، وأتمتة الإجراءات، والتنسيق بين اللجان مع ضمان استقلاليتها.
تقييم شامل لإجراءات اللجان كافة من قبل الأمانة العامة بهدف رفع كفاءتها، ورفع التقارير تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية.
وناقش المجلس التقرير الفني الخاص ببطولة كأس السوبر السعودي المقامة في هونغ كونغ، حيث أكد استمرار النتائج التي سبق عرضها.
واختتم الاتحاد بيانه بالتشديد على احترامه الكامل للقرارات الصادرة عن اللجان القضائية المستقلة، وضمان حقوق الأطراف كافة في اللجوء للمسارات القانونية، بإشراف أمانة مركز التحكيم الرياضي، بما يتوافق مع الأنظمة ذات العلاقة.