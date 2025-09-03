خلفًا للقاسم.. "المحمادي" أمينًا عامًا للاتحاد السعودي لكرة القدم

إقالة الأمين العام للاتحاد إبراهيم بن سليمان القاسم من منصبه.

تعيين سمير بن عبدالله المحمادي أمينًا عامًا للاتحاد، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.

تعزيز دور الأمانة العامة في الرقابة الإدارية والإشراف على عمليات الإرسال المباشر للجان القضائية.

استحداث منصب جديد تحت مسمى "أمين سر اللجان القضائية" لدعم وتطوير أعمال اللجان.

تكليف أمين سر اللجان القضائية بتقديم الدعم الإداري، وأتمتة الإجراءات، والتنسيق بين اللجان مع ضمان استقلاليتها.

تقييم شامل لإجراءات اللجان كافة من قبل الأمانة العامة بهدف رفع كفاءتها، ورفع التقارير تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية.