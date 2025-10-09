في قمة "فضّ الشراكة".. صراع صدارة دوري يلو يتجدّد بين العلا والدرعية

وفي المقابل، يمتلك الدرعية الرصيد نفسه من النقاط، بعدما خاض 4 مباريات فاز في 3 منها وتعادل في واحدة، وسجّل 8 أهداف، واستقبل هدفًا واحدًا كذلك.