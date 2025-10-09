في قمة "فضّ الشراكة".. صراع صدارة دوري يلو يتجدّد بين العلا والدرعية

شهدت الجولات الأربع الماضية من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين صراعًا فنيًا مثيرًا بين مدرّب العلا التونسي يوسف المناعي، ومدرّب الدرعية صبري لموشي، بعد أداء متقارب للفريقين في مشوار المنافسة على الصدارة.
ويتصدّر العلا جدول الترتيب برصيد 10 نقاط بعد أربع مباريات، حقق خلالها 3 انتصارات وتعادلًا واحدًا، وسجّل لاعبوه 10 أهداف، فيما استقبلت شباكه هدفًا واحدًا فقط.
وفي المقابل، يمتلك الدرعية الرصيد نفسه من النقاط، بعدما خاض 4 مباريات فاز في 3 منها وتعادل في واحدة، وسجّل 8 أهداف، واستقبل هدفًا واحدًا كذلك.
وتتجه الأنظار مساء الاثنين 20 أكتوبر الجاري إلى ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنوّرة، حيث تُقام قمة الجولة الخامسة التي تجمع العلا بالدرعية في مواجهة مباشرة على صدارة الترتيب، في لقاء يُنتظر أن يحسم "فضّ الشراكة" بين الفريقين.