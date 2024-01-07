تحضيرًا لكأس آسيا.. الأخضر يواصل برنامجه في معسكر قطر.. ويستعد لودية فلسطين

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأحد ، برنامجه التدريبي في معسكره المقام حاليًا في سيلين بدولة قطر خلال الفترة من (31 ديسمبر - 11 يناير)، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي تنطلق يوم 12 من شهر يناير الحالي في دولة قطر.
ويستعد "الأخضر" لخوض وديته الثانية في المرحلة الحالية أمام منتخب فلسطين بعد يوم غدٍ الثلاثاء على ملعب نادي الوكرة القطري، عند الساعة السادسة والنصف مساءً.
ميدانيًا، قسم المدير الفني "روبرتو مانشيني" البرنامج التدريبي لحصتين تدريبيتين أُجريت كلتاهما على ملعب منتجع سيلين، الأولى في الفترة الصباحية بدأت بتمارين الإحماء قبل أن يطبق مانشيني تمارين تكتيكية متنوعة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
وفي الفترة المسائية فرض مانشيني تمارين متنوعة بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها تمرين الاستحواذ قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، اكتفى اللاعب "عباس الحسن" بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي، كما واصل اللاعب "أيمن يحيى " برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي.
ويواصل المنتخب السعودي برنامجه الإعدادي يوم غدٍ الاثنين بحصتين تدريبيتين صباحية ومسائية كلتاهما على "ملعب منتجع سيلين".