بطولة آسيا 2023: أستراليا تحجز مقعدها رسمياً في الدور التالي بعد التغلب على سوريا

بتلك النتيجة تتأهل أستراليا للدور التالي، بعدما رفع المنتخب رصيده للنقطة رقم 6، فيما بقيت سوريا على رصيدها السابق البالغ نقطة واحدة، بعد التعادل مع أوزبكستان في المجموعة التي تضم إلى جوار الثلاثي منتخب الهند.