بطولة آسيا 2023: أستراليا تحجز مقعدها رسمياً في الدور التالي بعد التغلب على سوريا

حجز المنتخب الأسترالي مقعده في الدور التالي من بطولة كأس آسيا2023، عقب التغلب على المنتخب السوري في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الخميس.
وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن المرحلة الثانية من دور المجموعات بفوز الكنغر الأسترالي بهدف نظيف .
هدف المباراة الوحيد سجله اللاعب ايرفين في الدقيقة 59 من عمر المباراة .
بتلك النتيجة تتأهل أستراليا للدور التالي، بعدما رفع المنتخب رصيده للنقطة رقم 6، فيما بقيت سوريا على رصيدها السابق البالغ نقطة واحدة، بعد التعادل مع أوزبكستان في المجموعة التي تضم إلى جوار الثلاثي منتخب الهند.