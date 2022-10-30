دورة الألعاب السعودية.. سلة النصر تخطف الذهب.. وتتويج أبطال كرة الطاولة البارالمبية والبولنج

وفي صالة الألعاب البارالمبية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، حصد لاعب نادي الرياض محمد حسين الحربي المركز الأول والميدالية الذهبية بعد فوزه في المباراة النهائية على لاعب نادي جدة صالح حامد الغامدي الذي حصل على المركز الثاني والميدالية الفضية، وجاء لاعب نادي تبوك فارس البلوي في المركز الثالث وحصل على الميدالية البرونزية، وتوّج الفائزين الدكتور عبدالله البار، رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، وخالد المطيري، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، وهتون السدحان، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي لكرة الطاولة.