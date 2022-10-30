دورة الألعاب السعودية.. سلة النصر تخطف الذهب.. وتتويج أبطال كرة الطاولة البارالمبية والبولنج

اختتمت مساء اليوم الأحد منافسات 3 رياضات ضمن دورة الألعاب السعودية 2022، ففي منطقة المشجعين بالنخيل مول، اختتمت مباريات كرة السلة 33x والتي استمرت على مدار يومين، وحسم نادي النصر المركز الأول والميدالية الذهبية بفوزه على فريق الهلال بنتيجة 16-12، ليحصل الهلال على المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما حصد فريق أُحد الميدالية البرونزية بعد فوزه على الفتح بنتيجة 16-13.
وتوّج الفائزين الدكتور غسان طاشقندي رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، بحضور محمد آل زين عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعبد الإله بن شعيل المدير التنفيذي للاتحاد.
وفي صالة الألعاب البارالمبية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، حصد لاعب نادي الرياض محمد حسين الحربي المركز الأول والميدالية الذهبية بعد فوزه في المباراة النهائية على لاعب نادي جدة صالح حامد الغامدي الذي حصل على المركز الثاني والميدالية الفضية، وجاء لاعب نادي تبوك فارس البلوي في المركز الثالث وحصل على الميدالية البرونزية، وتوّج الفائزين الدكتور عبدالله البار، رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، وخالد المطيري، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، وهتون السدحان، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي لكرة الطاولة.
كما اختتمت منافسات البولنج التي استضافها مركز البولنج في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، وأسفرت نتائج منافسات الرجال عن فوز عبد الرحمن عبد الوهاب بالمركز الأول والميدالية الذهبية، تلاه عمار ياسر في المركز الثاني والميدالية الفضية، وحلّ الأمير محمد بن سلطان آل سعود في المركز الثالث والميدالية البرونزية.
وفي منافسات السيدات، حصدت اللاعبة إيرين نيستور تومولفا المركز الأول والميدالية الذهبية، وفي المركز الثاني والميدالية الفضية اللاعبة هديل عبد المعين، وجاءت اللاعبة ريتشل تويلنتينو في المركز الثالث والميدالية البرونزية. وتوّج الفائزين والفائزات، عبدالعزيز المسعد، وكيل وزير الرياضة لشؤون الرياضة والشباب، وعبد الملك الشثري، رئيس الاتحاد السعودي للبولنج، ومعيض القحطاني، نائب رئيس الاتحاد السعودي للبولنج.