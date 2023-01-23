رابطة الدوري السعودي للمحترفين تقر تشكيل مجلس الإدارة برئاسة "العفالق"

عُقدت الجمعية العمومية غير العادية لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الاثنين ، بمدينة الرياض برئاسة المهندس عبد العزيز العفالق.
وقدم رئيس مجلس إدارة الرابطة في بداية الاجتماع الشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، على الدعم السخي للرياضة والرياضيين.
كما قدم أعضاء الجمعية العمومية الشكر للأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على النقلة الكبيرة التي يشهدها القطاع الرياضي في المملكة.
وشهد الاجتماع اعتماد جدول الأعمال وإقرار تشكيل مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، برئاسة المهندس عبدالعزيز بن حسن العفالق، وسعد بن سليمان اللذيذ نائباً لرئيس مجلس الإدارة وغاري كوك (عضواً) ورئيساً تنفيذياً للرابطة، وبيتر هوتون (عضواً)، وعادل ملاوي (عضواً) ولمياء بنت إبراهيم بن بهيان (عضواً ) ممثلاً عن الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وأعلن رئيس المجلس تعيين عبدالعزيز بن ناصر الحميدي مستشاراً لرئيس مجلس الإدارة بالإضافة لتكليفه برئاسة لجنة تراخيص الأندية في الرابطة بعد استقالة رئيس اللجنة محمد السليم.
كما قدم رئيس المجلس شكره الجزيل للأندية أعضاء الجمعية العمومية واللجان المشكلة سابقاً على جهودهم وتعاونهم الدائم اللامحدود، وشمل التشكيل الجديد لمجلس الإدارة خبرات في الجوانب الإدارية، المالية، القانونية والفنية التي تهدف لتحقيق الحوكمة والاستدامة، إضافةً إلى القدرة على التوزيع الأمثل للصلاحيات والاختصاصات لأعضاء مجلس الإدارة.
وأكد العفالق أن التحديثات الجديدة في الحوكمة جزء من التحول الذي تشهده الرابطة، إذ جرى تغيير النظام الأساسي بعد موافقة أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع ومصادقة مجلس إدارة الاتحاد السعودي؛ لتوفر رؤية واضحة تجاه المهام والمسؤوليات للخروج بنتائج تساهم في دعم كرة القدم والأندية، المشاركة في دوري روشن السعودي للمحترفين.