رابطة الدوري السعودي للمحترفين تقر تشكيل مجلس الإدارة برئاسة "العفالق"

كما قدم رئيس المجلس شكره الجزيل للأندية أعضاء الجمعية العمومية واللجان المشكلة سابقاً على جهودهم وتعاونهم الدائم اللامحدود، وشمل التشكيل الجديد لمجلس الإدارة خبرات في الجوانب الإدارية، المالية، القانونية والفنية التي تهدف لتحقيق الحوكمة والاستدامة، إضافةً إلى القدرة على التوزيع الأمثل للصلاحيات والاختصاصات لأعضاء مجلس الإدارة.