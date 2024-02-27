"يوفنتوس" يزاحم الأندية السعودية على الفوز بتوقيع "زيدان"

وكانت تقارير صحفية أخرى قد ذكرت أن زين الدين زيدان (51 عامًا)، تلقى عرضًا بأن يصبح المدير العام لنادي أوليمبيك مارسيليا في حالة شراء النادي من قِبَل السعودية.