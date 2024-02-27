"يوفنتوس" يزاحم الأندية السعودية على الفوز بتوقيع "زيدان"

يخطط نادي يوفنتوس الإيطالي لإجراء محادثات مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي يُعد هدفًا للأندية السعودية، في شهر مارس المقبل.
وبحسب ما نشره الصحفي التركي "أكرم كونور"، تم ربط أندية الدوري السعودي للمحترفين، والدوري الألماني بالتعاقد مع زيدان مدرب ريال مدريد السابق، لتولي القيادة الفنية للفريق.
وسَبَق أن رفض المدرب الفرنسي عرضًا ضخمًا لتدريب الهلال بلغت قيمته نحو 50 مليون يورو لكل موسم، قبل تولي البرتغالي خورخي جيسوس قيادة الفريق.
وكانت تقارير صحفية أخرى قد ذكرت أن زين الدين زيدان (51 عامًا)، تلقى عرضًا بأن يصبح المدير العام لنادي أوليمبيك مارسيليا في حالة شراء النادي من قِبَل السعودية.