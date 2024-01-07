رودي غاليتي: الهلال ينضم لسباق المنافسة للحصول على خدمات محمد صلاح

وشدد الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت" على أنه تمت بالفعل الاتصالات الأولى من قبل مسؤولي الهلال مع وكلاء صلاح، مشيرًا إلى أن الاتحاد أيضًا يخطط لاتخاذ خطوة مهمة بشأن نجم ليفربول خلال الأسابيع المقبلة.