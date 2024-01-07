رودي غاليتي: الهلال ينضم لسباق المنافسة للحصول على خدمات محمد صلاح

انضم نادي الهلال لسباق المنافسة للتعاقد مع المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وضمه للدوري السعودي بالموسم الجديد.
وبحسب ما نشره الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس" فإن النادي الجديد الذي انضم إلى سباق الحصول على اللاعب المصري هو الهلال .
وشدد الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت" على أنه تمت بالفعل الاتصالات الأولى من قبل مسؤولي الهلال مع وكلاء صلاح، مشيرًا إلى أن الاتحاد أيضًا يخطط لاتخاذ خطوة مهمة بشأن نجم ليفربول خلال الأسابيع المقبلة.
وكانت قد ذكرت تقارير خلال الفترة الماضية أن إدارة الاتحاد تحاول التعاقد مع صلاح مرة أخرى، بعد رفضه عرضًا ضخمًا بالصيف الماضي لمدة عامين بقيمة 180 مليون يورو، بالإضافة إلى 52 مليون جنيه إسترليني لليفربول .
وذكرت تقارير صحفية ايضا أن السعودية تضع اللاعب المصرى (31 عاما) الذى يرتبط مع ليفربول بعقد حتى 2025، هدفا رئيسيا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وتحدثت تقارير انجليزية سابقة عن أن إدارة النادي الإنجليزي بدأت بالفعل محادثاتها مع صلاح من أجل تجديد تعاقده .