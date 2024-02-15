نقل مباريات الهلال إلى ملعب المملكة أرينا

وتقرر أن تقام مباريات الهلال أمام الرائد في الجولة 20 والمقررة عند الخامسة مساء يوم الأحد 18 فبراير، ومباراته في الجولة 22 أمام الاتحاد في الجولة 22 والمقررة عند الثامنة مساء يوم الجمعة 1 مارس ومباراته أمام ضمك في الجولة 24 والمقررة عند العاشرة مساء يوم السبت 16 مارس لتقام جميعها على إستاد المملكة أرينا.