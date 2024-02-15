نقل مباريات الهلال إلى ملعب المملكة أرينا

وافقت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين على طلب نادي الهلال نقل مباريات النادي من إستاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية إلى إستاد المملكة أرينا، وبناءً على الزيارة الميدانية من جهات الاختصاص، ونظراً لجاهزية المنشأة المذكورة لاستضافة المباريات، تقرر نقل مباريات نادي الهلال في الجولات 20، 22 و24.
وتقرر أن تقام مباريات الهلال أمام الرائد في الجولة 20 والمقررة عند الخامسة مساء يوم الأحد 18 فبراير، ومباراته في الجولة 22 أمام الاتحاد في الجولة 22 والمقررة عند الثامنة مساء يوم الجمعة 1 مارس ومباراته أمام ضمك في الجولة 24 والمقررة عند العاشرة مساء يوم السبت 16 مارس لتقام جميعها على إستاد المملكة أرينا.