الفتح يختتم تحضيراته للمواجهة الثالثة أمام "لوكوموتيفا" الكرواتي

من جانب آخر، عمد المدير الفني "بيليتش" إلى إقامة تدريبات فنية متنوعة، بدأت بالإحماء وعدد من التدريبات اللياقية، واختتمت بمناورة على مساحة ثلث الملعب شهدت حماسًا كبيرًا بين اللاعبين.