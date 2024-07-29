الفتح يختتم تحضيراته للمواجهة الثالثة أمام "لوكوموتيفا" الكرواتي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تحضيراته للمواجهة الثالثة أمام الفريق الكرواتي لوكوموتيفا، في ثالث ودياته التي يخوضها خلال معسكره في سلوفينيا، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي المهندس منصور العفالق.
من جانب آخر، عمد المدير الفني "بيليتش" إلى إقامة تدريبات فنية متنوعة، بدأت بالإحماء وعدد من التدريبات اللياقية، واختتمت بمناورة على مساحة ثلث الملعب شهدت حماسًا كبيرًا بين اللاعبين.
فيما يواصل كل من علي المسعود، وسعد الشرفاء، ومراد باتنا خوض برنامجهم التأهيلي استعدادًا للدخول في التدريبات ومعسكر الفريق في سلوفينيا.
يُذكر أن سعيد بو عطية لم يشارك في التدريبات لشعوره بآلام في تدريبات الأمس، ويسعى الجهاز الطبي للكشف عن مدى إصابته.