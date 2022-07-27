أخضر الطائرة يواجه شقيقه الإماراتي في ربع نهائي غرب آسيا

يخوض المنتخب السعودي للكرة الطائرة اختبارًا صعبًا، حينما يلتقي مساء غدٍ الخميس نظيره الإماراتي، في الدور ربع النهائي من بطولة غرب آسيا للشباب، والتي تُقام منافساتها على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف.