أخضر الطائرة يواجه شقيقه الإماراتي في ربع نهائي غرب آسيا

يخوض المنتخب السعودي للكرة الطائرة اختبارًا صعبًا، حينما يلتقي مساء غدٍ الخميس نظيره الإماراتي، في الدور ربع النهائي من بطولة غرب آسيا للشباب، والتي تُقام منافساتها على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف.
ويدخل أخضر الطائرة هذه المواجهة عقب تصدره المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة، فيما احتل المنتخب الإماراتي المرتبة الرابعة في المجموعة الأولى، لكنه أنهى لقاءاته بمفاجأة من العيار الثقيل، بعد تغلبه على المتصدر البحرين "أحد أبرز المرشحين لإحراز اللقب" بـ3 أشواط مقابل شوطين.
وفي مواجهة مثيرة أخرى، يلتقي منتخبا العراق ثاني المجموعة الأولى والكويت ثالث المجموعة الثانية، وينتظر أن تحظى بالكثير من المتعة والتشويق.
أما منتخب البحرين متصدر المجموعة الأولى فسوف يرمي بكامل ثقله من أجل تجاوز أي مفاجأة يمكن للمنتخب السوري صناعتها، خصوصًا أن الأخير يمتلك مواهب مميزة يمكن لها صناعة الفارق.
المواجهة الأخيرة في الدور ربع النهائي ستكون مشتعلة هي الأخرى، والتي تجمع بين المنتخبين اللبناني والفلسطيني حيث يعدهما الجميع مفاجأة البطولة.
وقدم لاعبو فلسطين ولبنان مستويات كبيرة وأظهروا ما يملكونه من قدرات فنية عالية على الرغم من قلة المشاركات الخارجية، ويطمحون إلى مواصلة المفاجآت بالوصول إلى الدور نصف النهائي على أقل تقدير.