الخميس.. سحب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا.. والأخضر في التصنيف الأول

تُسحَب يوم الخميس المقبل 25 مايو، قرعةُ تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
ويشارك في التصفيات 43 منتخبًا؛ حيث ستكون هذه النسخة السادسة في تاريخ البطولة، وتقام التصفيات خلال الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر القادم.
وسيتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 11 مجموعة؛ بحيث تضم 10 مجموعات أربعة منتخبات؛ في حين تتضمن المجموعة الأخيرة ثلاثة منتخبات.
وتقام منافسات التصفيات بنظام الدوري المجزأ بالتجمع من جولة واحدة؛ بحيث يتأهل للنهائيات صاحبُ المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، لتنضم إلى منتخب قطر المضيف.
وتشهد النهائيات مشاركة 16 منتخبًا؛ حيث تُجرى المنافسات خلال الفترة من 15 أبريل ولغاية 3 مايو 2024.
وجرى تصنيف المنتخبات المشاركة في التصفيات بحسب نتائج النسخة الماضية من البطولة عام 2022 في أوزبكستان؛ حيث جاءت المنتخبات التي لم تشارك في تلك البطولة بالمستوى الأقل.
ومع مشاركة منتخب قطر في التصفيات؛ فإن المباريات التي يخوضها الفريق في التصفيات سوف تُعتبر ودية، ولن يتم الأخذ بها عند تحديد ترتيب المجموعة، وسوف يتم اعتبار منتخب قطر على أنه غير مصنف.
وتستضيف مباريات التصفيات 11 دولة، هي: البحرين، الصين، إندونيسيا، الأردن، كوريا الجنوبية، الكويت، السعودية، طاجيكستان، تايلاند، أوزبكستان، فيتنام.. وسوف يتم وضعها في ذات الوعاء عند بداية القرعة.
- 1 إلى 11: السعودية، أوزبكستان، اليابان، أستراليا، العراق، تركمانستان، فيتنام، كوريا الجنوبية، تايلاند، الأردن، الإمارات.
- 12 إلى 22: إيران، الكويت، ماليزيا، طاجيكستان، البحرين، ميانمار، كمبوديا، سوريا، الهند، سنغافورة، إندونيسيا.
- 23 إلى 33: قرغيزستان، فلسطين، اليمن، تيمور الشرقية، الصين تايبيه، لبنان، لاوس، بنغلادش، هونغ كونغ الصين، المالديف، عمان.
- 34 إلى 35 والمنتخبات غير المصنفة: منغوليا، الفلبين، أفغانستان، بروناي، الصين، كوريا الشمالية، غوام، ماكاو، فلسطين وقطر.
- المستوى الأول: اليابان، أستراليا، العراق، تركمانستان، الإمارات.
- المستوى الثاني: إيران، ماليزيا، ميانمار، كمبوديا، سوريا، الهند، سنغافورة.
- المستوى الثالث: قرغيزستان، فلسطين، اليمن، تيمور الشرقية، الصين تايبيه، لبنان، لاوس، بنغلادش، هونغ كونغ الصين، المالديف، عمان.
- المستوى الرابع: منغوليا، الفلبين، أفغانستان، بروناي، كوريا الشمالية، غوام، ماكاو، باكستان، قطر.
- وعاء الدول المضيفة: البحرين، الصين، إندونيسيا، الأردن، كوريا الجنوبية، الكويت، السعودية، طاجيكستان، تايلاند، أوزبكستان، فيتنام.
وكان منتخب السعودية قد تُوج بلقب النسخة الماضية من البطولة خلال شهر يونيه من العام الماضي، بعدما تغلب على أوزبكستان المضيفة في المباراة النهائية؛ حيث شهدت تلك النسخة أرقامًا قياسية في المتابعة والتفاعل عبر المنصات الرقمية.