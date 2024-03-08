حلبة كورنيش جدة تشهد سباق الجولة الثانية من بطولة العالم للفورمولا 1.. اليوم السبت

وتفصيلاً، أوضح وزير الرياضة أن الاستمرار في استضافة منافسات مثيرة، مثل فورمولا 1، يعكس الاحترافية الكبرى في تنظيم هذه الأحداث، ويمنحنا دافعًا قويًّا لتقديم تجربة أكثر تميزًا في النواحي كافة، بوجود شباب وشابات وطننا الغالي، الذين يقفون دومًا خلف كل إبداع عالمي تشهده السعودية، ويقدمون كل ما لديهم لإنجاح أي فعالية. كما يسرني أيضًا أن أرحب بالعالم مجددًا على أرض السعودية، وبالمتسابقين والمشاركين كافة في هذا الحدث الكبير.