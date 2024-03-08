حلبة كورنيش جدة تشهد سباق الجولة الثانية من بطولة العالم للفورمولا 1.. اليوم السبت
قال وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: نفخر باستضافة منافسات فورمولا 1 مجددًا. وهذا تأكيد لتميز السعودية في تنظيم كبرى الفعاليات والأحداث الرياضية، الذي لم نصل إليه إلا بفضل الله أولاً، ثم الدعم السخي من لدن خادم الحرمين الشريفين، والاهتمام الكبير من سمو ولي العهد -حفظهما الله-؛ ما كان له الأثر البالغ في أن يكون وطننا وجهة رياضية عالمية -ولله الحمد-.
وتفصيلاً، أوضح وزير الرياضة أن الاستمرار في استضافة منافسات مثيرة، مثل فورمولا 1، يعكس الاحترافية الكبرى في تنظيم هذه الأحداث، ويمنحنا دافعًا قويًّا لتقديم تجربة أكثر تميزًا في النواحي كافة، بوجود شباب وشابات وطننا الغالي، الذين يقفون دومًا خلف كل إبداع عالمي تشهده السعودية، ويقدمون كل ما لديهم لإنجاح أي فعالية. كما يسرني أيضًا أن أرحب بالعالم مجددًا على أرض السعودية، وبالمتسابقين والمشاركين كافة في هذا الحدث الكبير.
ومن جهته، أشاد الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، بعودة بطولة الفورمولا 1 إلى المملكة العربية السعودية. وأوضح سموه أن استضافة مدينة جدة هذا الحدث للمرة الرابعة على التوالي تؤكد المكانة الكبيرة والريادية التي وصلت إليها السعودية على الساحة الرياضية العالمية، وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وقال الأمير خالد بن سلطان: السعودية أضحت وجهة عالمية رائدة في استضافة كبرى الفعاليات والبطولات العالمية؛ بما يعكس رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، إلى جانب المتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة للنهوض بالقطاع الرياضي، وتوفير الإمكانات كافة التي من شأنها أن تعزز من مكانة السعودية بوصفها موطنًا جديدًا لرياضة المحركات في العالم.
وتشهد حلبة كورنيش جدة اليوم السبت عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية إقامة سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1 لعام 2024، ضمن الجولة الثانية من بطولة العالم للفورمولا 1 لهذا العام.
وتستضيف السعودية هذا الحدث الكبير للمرة الرابعة على التوالي، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس 2024م، ضمن روزنامة الفعاليات والأحداث العالمية.
وبالعودة إلى الجولة التأهيلية التي أقيمت الجمعة فقد تمكن الهولندي ماكس فيرستابين سائق فريق ريد بل من تسجيل أسرع لفة، وتحقيق قطب الانطلاق، بزمن قدره دقيقة واحدة و27 ثانية و472 جزءًا من الثانية، فيما سينطلق شارل لوكلير سائق فريق فيراري ثانيًا، وسيرجيو بيريز سائق فريق ريد بل من المركز الثالث.
وأعلن فريق فيراري غياب السائق الإسباني كارلوس ساينز عن سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1؛ وذلك بسبب إصابته بالتهاب الزائدة الدودية؛ ما يتطلب تدخلاً جراحيًّا؛ إذ استبدله الفريق بالسائق الاحتياطي الإنجليزي أوليفر مان.
يُذكر أن الجولة الأولى من سباقات فورمولا 1 انطلقت في مملكة البحرين من 29 فبراير إلى 2 مارس، ونال فيها الهولندي ماكس فيرستابين سائق ريد بل المركز الأول، كما حل زميله المكسيكي سيرجيو بيريز ثانيًا، ومن خلفهما كارلوس ساينز سائق فريق فيراري ثالثا، على أن تكون الجولة الثالثة تحت اسم "جائزة أستراليا الكبرى"، وذلك في الفترة ما بين 24 و27 مارس.