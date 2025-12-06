الجزائر تتجاوز البحرين بخماسية في كأس العرب

حقق منتخب الجزائر فوزاً كبيراً على البحرين 5-1 في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت على ملعب خليفة الدولي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب 2025.
سجل رضوان بركان (24 و48) وعادل بولبينة (30 و80) وياسين بنزية (45+7 من ضربة جزاء) أهداف الجزائر، في حين سجل مهدي عبد الجبار (27) هدف البحرين.
وفي المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم السبت أيضاً، يلتقي السودان مع العراق على ستاد 974.
وتتصدر الجزائر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط من مباراة واحدة للعراق، ونقطة للسودان، في حين بقي رصيد البحرين خالياً من النقاط.