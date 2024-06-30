دون الكشف عن التفاصيل .. الخلود يظفر بخدمات " غروهي"

أعلن نادي الخلود الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، ضم الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، دون الكشف عن تفاصيل العقد.
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) مقطع فيديو للأبرز تصديات الحارس مع فريقه السابق اتحاد جدة وعلق عليه : "الـقفاز الذهبي .. خلودي.. غروهي - خلودي".
وكان غروهي (37 عامًا)، انضم إلى الاتحاد عام 2019 ، قادمًا من غريميو البرازيلي، وقاده للتتويج بالدوري الموسم الماضي، إضافة إلى الفوز بكأس السوبر.
ويعد غروهي، الحارس الأكثر حفاظًا على الشباك النظيفة في الدوري السعودي للمحترفين بـ 46 شباك نظيفة، منذ يناير 2019 وحتى انتهاء عقده مع الاتحاد في نهاية الموسم الماضي.