بمشاركة "الغنام" و"العقيدي" في التدريبات.. النصر يكثف تحضيراته لمواجهة الفيحاء الآسيوية

وشهد مران أصفر العاصمة إشراك سلطان الغنام، الظهير الأيمن، ونواف العقيدي، حارس المرمى، في التدريبات الجماعية، فيما تأكَّد غياب عبد الرحمن غريب، بسبب شكواه من جهد زائد في عضلة الفخذ الأمامية.