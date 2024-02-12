رياضة
بمشاركة "الغنام" و"العقيدي" في التدريبات.. النصر يكثف تحضيراته لمواجهة الفيحاء الآسيوية
يواصل فريق النصر الأول لكرة القدم تحضيراته لمواجهة نظيره الفيحاء، الأربعاء المقبل، في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.
وفي تدريب اليوم الاثنين، استعرض المدرب البرتغالي لويس كاسترو، عبر اجتماع فني مع اللاعبين، حالات بالفيديو من مواجهات سابقة بين فريقه النصر والفيحاء.
وشهد مران أصفر العاصمة إشراك سلطان الغنام، الظهير الأيمن، ونواف العقيدي، حارس المرمى، في التدريبات الجماعية، فيما تأكَّد غياب عبد الرحمن غريب، بسبب شكواه من جهد زائد في عضلة الفخذ الأمامية.