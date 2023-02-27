رياضة

مدرب وحارس الأرجنتين الأفضل لعام 2021-2022

إميليانو مارتينيز حارسى مرمى منتخب الأرجنتين
إميليانو مارتينيز حارسى مرمى منتخب الأرجنتين
سبق
سبق

حصل مدرب منتخب الأرجنتين سكالوني على جائزة أفضل مدرب لعام 2021-2022 من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ، أمس الاثنين ، حيث نافس على جائزة مدرب العام كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي.

ونال الأرجنتيني إميليانو مارتينيز الفائز بكأس العالم لكرة القدم 2022 مع منتخب بلاده جائزة أفضل حارس مرمى في العالم.

وتفوق مارتينيز حارس أستون فيلا على البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد والمغربي ياسين بونو حارس إشبيلية.

وتغلبت الأرجنتين «4-2» على فرنسا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل «3-3» فيما وصفتها الصحف بأنها واحدة من أفضل المباريات النهائية في تاريخ كأس العالم لتفوز باللقب لأول مرة منذ 1986.

وقال مارتينيز: «هذا شيء رائع لمسيرتي أن أفوز بهذه الجائزة. إنه مصدر فخر لي ولبلدي أن أفوز بكأس العالم بعد 36 عاماً».

ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين يفوز بجائزة أفضل مدرب
ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين يفوز بجائزة أفضل مدرب
كأس العالم
ليونيل سكالوني
جائزة أفضل مدرب
جائزة أفضل حارس مرمى
إميليانو مارتينيز

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org