مدرب وحارس الأرجنتين الأفضل لعام 2021-2022

حصل مدرب منتخب الأرجنتين سكالوني على جائزة أفضل مدرب لعام 2021-2022 من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ، أمس الاثنين ، حيث نافس على جائزة مدرب العام كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي.