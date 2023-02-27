مدرب وحارس الأرجنتين الأفضل لعام 2021-2022

حصل مدرب منتخب الأرجنتين سكالوني على جائزة أفضل مدرب لعام 2021-2022 من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ، أمس الاثنين ، حيث نافس على جائزة مدرب العام كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي.
ونال الأرجنتيني إميليانو مارتينيز الفائز بكأس العالم لكرة القدم 2022 مع منتخب بلاده جائزة أفضل حارس مرمى في العالم.
وتفوق مارتينيز حارس أستون فيلا على البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد والمغربي ياسين بونو حارس إشبيلية.
وتغلبت الأرجنتين «4-2» على فرنسا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل «3-3» فيما وصفتها الصحف بأنها واحدة من أفضل المباريات النهائية في تاريخ كأس العالم لتفوز باللقب لأول مرة منذ 1986.
وقال مارتينيز: «هذا شيء رائع لمسيرتي أن أفوز بهذه الجائزة. إنه مصدر فخر لي ولبلدي أن أفوز بكأس العالم بعد 36 عاماً».