دوري أبطال آسيا للنخبة: "هاتريك" ميتروفيتش يحافظ للهلال على صدارة مجموعته

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم، حفاظه على صدارته لمجموعته في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة عقب تحقيقه للعلامة الكاملة في أربع مباريات.
وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الفوز على الاستقلال الإيراني في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين، على ملعب المملكة أرينا ، في الرياض.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة بفوز الهلال بثلاثة أهداف نظيفة.
أهداف المباراة سجلها محترف الهلال، الصربي ميتروفيتش "هاتريك" في الدقائق 15 و 33 و 74.
بتلك النتيجة يعتلي الهلال صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة متفوقًا على الأهلي الذي يملك الرصيد نفسه، بفارق الأهداف.