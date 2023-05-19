تتويج الفيحاء بكأس بطولة أندية المملكة لدرجة البراعم تحت 15 عاماً

وكان الفيحاء والتعاون ضمنا الصعود إلى الدوري الممتاز للبراعم تحت 15 عاماً بعد تأهلهما إلى المباراة النهائية لبطولة أندية المملكة لدرجة البراعم، فيما حجز الجبلين آخر المقاعد المؤهلة إلى الدوري الممتاز بعدما حسم مباراتي تحديد المركز الثالث أمام الأخدود.