تتويج الفيحاء بكأس بطولة أندية المملكة لدرجة البراعم تحت 15 عاماً

توج عضو لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم المهندس عبدالمجيد العميم، اليوم الجمعة، فريق الفيحاء بكأس بطولة أندية المملكة لدرجة البراعم تحت 15 عاماً "الدرجة الأولى"، للموسم الرياضي 2022-2023.
وجاء تتويج الفيحاء باللقب بعد فوزه على ضيفه التعاون بهدف نظيف في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم على ملعب نادي الفيحاء بالمجمعة.
وكان الفيحاء والتعاون ضمنا الصعود إلى الدوري الممتاز للبراعم تحت 15 عاماً بعد تأهلهما إلى المباراة النهائية لبطولة أندية المملكة لدرجة البراعم، فيما حجز الجبلين آخر المقاعد المؤهلة إلى الدوري الممتاز بعدما حسم مباراتي تحديد المركز الثالث أمام الأخدود.