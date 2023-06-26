الريان القطري يعلن تعاقده مع مدرب الهلال البرتغالي جارديم

ويبلغ جارديم من العمر 48 عاماً وسبق له تدريب أندية براغا وسبورتنغ لشبونة البرتغاليان إضافة إلى موناكو الفرنسي قبل أن يتجه إلى تدريب الهلال السعودي وشباب الأهلي الإماراتي.