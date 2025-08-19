بينهم 3 حكمات .. حكام دوري روشن يواصلون معسكرهم الإعدادي في الطائف للموسم الجديد

يواصل حكام دوري روشن السعودي للمحترفين معسكرهم الإعدادي استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2025-2026، وذلك في محافظة الطائف حتى الرابع والعشرين من أغسطس الجاري.
ويشارك في المعسكر الذي انطلق في الخامس عشر من الشهر الجاري، 23 حكم ساحة و24 حكمًا مساعدًا من حكام دوري روشن للمحترفين، بينهم 3 حكمات من الدوري الممتاز للسيدات، إضافة إلى 5 حكام من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى المرشحين للمشاركة جزئيًا في دوري روشن.
ويتضمن برنامج المعسكر اليومي فترتين صباحية ومسائية؛ حيث يجري الحكام في الفترة الصباحية تدريبات لياقية، تعقبها محاضرات نظرية حول تعديلات قانون كرة القدم، ومراجعة لأبرز لقطات الموسم الماضي، إلى جانب محاضرات فنية يقدمها عدد من المحاضرين الدوليين من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
أما الفترة المسائية، فتشمل تدريبات عملية على تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، إلى جانب تمارين بدنية وتطبيقات عملية على الحالات التحكيمية المختلفة.