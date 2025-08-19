بينهم 3 حكمات .. حكام دوري روشن يواصلون معسكرهم الإعدادي في الطائف للموسم الجديد

ويشارك في المعسكر الذي انطلق في الخامس عشر من الشهر الجاري، 23 حكم ساحة و24 حكمًا مساعدًا من حكام دوري روشن للمحترفين، بينهم 3 حكمات من الدوري الممتاز للسيدات، إضافة إلى 5 حكام من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى المرشحين للمشاركة جزئيًا في دوري روشن.