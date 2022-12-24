بدليل دامغ.. حكم نهائي كأس العالم يخرج عن صمته ويردّ على فرنسا

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية قبل أيام: إن الهدف لم يكن صحيحًا، وإنه وفقًا للوائح كان يجب على حكم المباراة سيمون مارسينياك إلغاء هدف ميسي في الشوط الإضافي، بسبب دخول لاعبي منتخب الأرجنتين البدلاء إلى أرض الملعب، قبل أن تتجاوز الكرة خط المرمى، وبالتالي فإن الحكم كان يجب أن يقوم بإلغاء الهدف، طبقًا للوائح.