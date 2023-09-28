دورة الألعاب الآسيوية.. "مران" يعبر بالأخضر الأولمبي إلى دور الثمانية

تأهّل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم "الأخضر الأولمبي"، للدور ربع النهائي من دورة الألعاب الآسيوية "هانغتشو 2022" بعد تسجيله هدفَي الفوز "2-0"، على نظيره الهندي خلال المباراة التي جرت، الخميس، على ملعب مركز هوانج لونج الرياضي في مدينة هانغتشو الصينية.
وبعد شوط أول سلبي بين المنتخبين، أحرز محمد مران هدفَين في غضون 6 دقائق؛ الأول برأسية "51"، والثاني بعد أن تلقى تمريرة بينية من سعد الناصر، قبل أن يراوغ حارس مرمى المنتخب الهندي، ويسدّد الكرة في الشباك "57".
وضرب المنتخب السعودي موعدًا مع نظيره الأوزبكي، الأحد المقبل، ضمن منافسات دور الثمانية.