دورة الألعاب الآسيوية.. "مران" يعبر بالأخضر الأولمبي إلى دور الثمانية

وبعد شوط أول سلبي بين المنتخبين، أحرز محمد مران هدفَين في غضون 6 دقائق؛ الأول برأسية "51"، والثاني بعد أن تلقى تمريرة بينية من سعد الناصر، قبل أن يراوغ حارس مرمى المنتخب الهندي، ويسدّد الكرة في الشباك "57".