كأس اتحاد غرب آسيا.. الأخضر الأولمبي يخسر أولى مبارياته أمام سوريا

خسر المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم أولى مبارياته في مشواره في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2022 المقامة منافساتها حتى الخامس عشر من الشهر الجاري في جدة، أمام نظيره السوري بهدفين مقابل هدف ، مساء اليوم الأحد على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة ضمن المجموعة الثانية من البطولة.
بادر المنتخب السوري بالتسجيل عن طريق محمود الأسود في الدقيقة 25 قبل أن يضيف زميله محمد ريحانية الهدف الثاني بحلول الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.
وفي مطلع الشوط الثاني أجرى سعد الشهري مدرب الأخضر السعودي تبديلين دفعة واحدة حيث زج بمصعب الجوير وسعد ناصر بدلاً من نايف مسعود وعوض الناشري من أجل زيادة الفعالية الهجومية والتي أتت ثمارها عند الدقيقة 59 حينما قلص زياد الجهني النتيجة بتسجيله الهدف الأول ، لكن هذا الهدف لم يكن كافيًا لتغيير النتيجة.
بهذه النتيجة رفع المنتخب السوري رصيده إلى 3 نقاط من مباراتين متساويًا مع البحرين بعدد النقاط ذاتها، في حين بقي رصيد الأخضر السعودي بلا نقاط.
وسيختتم دور المجموعات من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2022 يوم الأربعاء القادم بمواجهتين حيث يلتقي منتخبا عمان وقطر، ومنتخبا السعودية والبحرين.