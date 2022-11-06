كأس اتحاد غرب آسيا.. الأخضر الأولمبي يخسر أولى مبارياته أمام سوريا

خسر المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم أولى مبارياته في مشواره في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2022 المقامة منافساتها حتى الخامس عشر من الشهر الجاري في جدة، أمام نظيره السوري بهدفين مقابل هدف ، مساء اليوم الأحد على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة ضمن المجموعة الثانية من البطولة.