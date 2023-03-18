اتحاد القدم يختتم مهرجان اكتشاف المواهب الثاني بمنطقة جازان

ومن المقرر أن يقام المهرجان الثالث في منطقة حفر الباطن بتاريخ 3 مايو، على أن يعقبه 13 مهرجانًا في كل من (نجران، عرعر، أبها، الباحة، حائل، الطائف، تبوك، الجوف، الدمام، جدة، الأحساء، المدينة المنورة والرياض).