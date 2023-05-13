الرئيس الذهبي للهلال "بن نافل": كأس الملك الأغلى على قلبي.. والأعظم والأجمل تشريف ولي العهد

وتابع رئيس نادي الهلال في تصريحات لقنوات SSC: "مبروك لجميع الهلاليين، وحاولنا الفوز بكل البطولات ولكن هذا أمر صعب، وهذه أصعب سنة على اللاعبين والإدارة بعد قرار الإيقاف فترتين عن التسجيل، وكان ذلك دافعًا للاعبين، وبذلوا مجهودًا كبيرًا وحققوا بطولة غالية".