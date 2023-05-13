الرئيس الذهبي للهلال "بن نافل": كأس الملك الأغلى على قلبي.. والأعظم والأجمل تشريف ولي العهد

قال رئيس نادي الهلال "الذهبي" فهد بن نافل: إن سعادته الكبيرة بعد تتويج الفريق الأول لكرة القدم، بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، لا توصف؛ مؤكدًا أن الموسم الجاري كان الأصعب.
وحقق الأزرق لقب كأس الملك للمرة العاشرة في تاريخه إثر فوزه على نظيره الوحدة 7- 6 بركلات الترجيح، بعد تعادل الفريقين 1- 1 في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية، التي جرت أمس الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
وتابع رئيس نادي الهلال في تصريحات لقنوات SSC: "مبروك لجميع الهلاليين، وحاولنا الفوز بكل البطولات ولكن هذا أمر صعب، وهذه أصعب سنة على اللاعبين والإدارة بعد قرار الإيقاف فترتين عن التسجيل، وكان ذلك دافعًا للاعبين، وبذلوا مجهودًا كبيرًا وحققوا بطولة غالية".
وعن شعوره لحظة رفع كأس الملك، رد "بن نافل": "اللاعبون لم يقصروا، وأشكرهم على ما بذلوه من جهود، والبطولة هي الأغلى على قلبي، والأعظم والأجمل تشريف سمو سيدي ولي العهد داعم رياضتنا".