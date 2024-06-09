النصر يبدأ مفاوضات يوفنتوس للتعاقد مع الحارس "فويتشيك تشيسني"

ذكرت تقارير إعلامية أنّ نادي النصر السعودي دخل في مفاوضات مع نادي يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع حارسه "فويتشيك تشيسني"، وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
ووفقًا للخبير في سوق انتقالات اللاعبين الإيطالي "فابريزيو رومانو": فإنّ نادي النصر بدأ محادثات للتعاقد مع "فويتشيك تشيسني" من يوفنتوس كحارس مرمى جديد.
وكشف الصحفي الإيطالي عبر حسابه الشخصي على منصة "أكس"، أن نادي يوفنتوس مستعدّ لبيع "تشيسني"، على اعتبار أن النادي على وشك التعاقد مع حارس مرمى مونزا ميشيل دي جريجوريو.
وأكّد الصحفي الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت"، أن القرار بالانتقال للدوري السعودي يعود لحارس المرمى البولندي.
وكانت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، كشفت عن تلقّي "فويتشيك تشيسني" عرضًا ماليًّا مغريًا من أحد أندية الدوري السعودي دون أن تكشف عن اسم النادي.