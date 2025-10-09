انطلاق بطولة أرامكو السعودية للفورمولا 4 على حلبة البحرين الدولية

تتجه أنظار عشّاق رياضة المحركات، غدًا (الجمعة)، إلى حلبة البحرين الدولية، حيث تنطلق الجولة الافتتاحية من بطولة أرامكو السعودية للفورمولا 4 لعام 2025، ضمن سلسلة سباقات السيارات أحادية المقعد للمبتدئين، والمعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات (FIA).
وتُنظَّم البطولة من قِبل شركة التوكيلات للسيارات تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، على كل من حلبة البحرين الدولية وحلبة كورنيش جدة.
تشهد الجولة الأولى مشاركة 14 سائقًا يتنافسون على متن سيارات Tatuus Abarth F4 G2 (T421) الموحّدة والمعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات، والمصممة وفق أحدث معايير السلامة والأداء، لضمان منافسات متكافئة تبرز مهارات السائقين وقدراتهم التقنية.
وتُمثل بطولة أرامكو السعودية للفورمولا 4 أكثر من مجرد منافسة، فهي منصة لانطلاق المواهب السعودية الصاعدة نحو مستقبل واعد في عالم رياضة المحركات. ويحظى السائقون والمهندسون الشباب بفرص تدريب متكاملة تشمل التأهيل الإعلامي ومهارات التواصل، بما يسهم في صقل قدراتهم داخل المضمار وخارجه.
وتُعد البطولة الخطوة الأولى نحو الاحتراف، إذ بدأ العديد من سائقي الفورمولا 1 مسيرتهم من هذه الفئة.
وتأتي البطولة امتدادًا لجهود الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الهادفة إلى تطوير قاعدة رياضة المحركات في المملكة وتوفير بيئة آمنة واحترافية لممارستها. كما تشكل منصة استراتيجية لتمكين السائقين السعوديين الصاعدين وصقل مهاراتهم عبر الاحتكاك بسائقين دوليين من مستويات عالية، تمهيدًا لتأهيلهم للمنافسات الإقليمية والعالمية، وتعزيز حضورهم في ساحة رياضة المحركات العالمية.
تُقام منافسات البطولة على مدار خمس جولات؛ حيث تستضيف حلبة البحرين الدولية الجولة الثانية يومي 15 و16 أكتوبر، قبل أن تنتقل المنافسات إلى حلبة كورنيش جدة – أسرع حلبة شوارع في العالم – التي تحتضن الجولة الثالثة يومي 10 و11 نوفمبر، تليها الجولة الرابعة يومي 14 و15 نوفمبر، فيما تختتم البطولة بالجولة الخامسة والأخيرة على حلبة كورنيش جدة يومي 5 و6 ديسمبر المقبل.