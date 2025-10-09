انطلاق بطولة أرامكو السعودية للفورمولا 4 على حلبة البحرين الدولية

تُقام منافسات البطولة على مدار خمس جولات؛ حيث تستضيف حلبة البحرين الدولية الجولة الثانية يومي 15 و16 أكتوبر، قبل أن تنتقل المنافسات إلى حلبة كورنيش جدة – أسرع حلبة شوارع في العالم – التي تحتضن الجولة الثالثة يومي 10 و11 نوفمبر، تليها الجولة الرابعة يومي 14 و15 نوفمبر، فيما تختتم البطولة بالجولة الخامسة والأخيرة على حلبة كورنيش جدة يومي 5 و6 ديسمبر المقبل.