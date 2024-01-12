الإعلان عن فعاليات بطولة "ريتشارد ميل" العُلا لبولو الصحراء

وقال رئيس قطاع الرياضة في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا "زياد السحيباني": "قمنا بوضع التفاصيل النهائية لاستضافة عشاق البولو من جميع أنحاء العالم في الأسبوع القادم؛ ما يعد ببطولة استثنائية للاعبين والمشجعين على حدّ سواء، ويمثل الإقبال الواسع الذي شهدناه دليلًا واضحًا على الشغف المتنامي لدى عشاق البولو حول العالم تجاه هذه البطولة، ونثق بأن جدول فعاليات البطولة سيثري تجربة ضيوفنا الأعزاء بما يحمله من تجارب رياضية وثقافية ورياضية لا تنسى".