رابطة المحترفين: هدف مهاجم الهلال ميتروفيتش أمام الرياض هدف عكسي

‬بناءً على إخطار من لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تم تغيير اسم مسجّل الهدف الثاني للهلال في مباراته أمام مستضيفه الرياض على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، من المهاجم " ميتروفيتش"، ليكون هدفًا عكسيًا باسم مدافع الرياض يوان باربيت.