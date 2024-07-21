مانشستر سيتي يثير قلق جماهير الاتحاد بشأن انتقال النجم دي بروين لصفوفه

ألمح نادي مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إلى بقاء نجمه كيفين دي بروين في صفوفه الموسم المقبل، رداً على الأنباء المنتشرة عن توصل نادي الاتحاد لاتفاق مع النجم البلجيكي للانتقال إليه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الأحد، أن دي بروين قد أعطى الضوء الأخضر لمسؤولي نادي الاتحاد للتفاوض مع مانشستر سيتي للانتقال لصفوفه في صيف 2024، بعد موافقته على الشروط الشخصية، للرحيل صوب الدوري السعودي.
ونشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي الإنكليزي باللغة العربية، الأحد، تدوينة لصورة اللاعب الدولي البلجيكي، وذلك في ظل تقارير بشأن قرب انتقاله إلى نادي اتحاد جدة.
وزادت تغريدة النادي الإنكليزي من الجدل الدائر، إذ جاءت الصورة مرفقة بتعليق "الملك يحب اللعب في استاد الاتحاد"، ليرافقها سيل من التعليقات الجدلية بشأن انتقال اللاعب إلى الدوري السعودي.
وأثارت تلك التدوينة حالة من الجدل، حيث اعتبرها البعض إشارة إلى بقاء النجم البلجيكي مع مانشستر سيتي وعدم رحيله لدوري السعودي من بوابة الاتحاد.
الجدير ذكره، أن النجم البلجيكي كيفين دي بروين، صاحب الـ33 عامًا، يرتبط بعقد مع نادي مانشستر سيتي حتى 30 يونيو 2025.