مانشستر سيتي يثير قلق جماهير الاتحاد بشأن انتقال النجم دي بروين لصفوفه

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الأحد، أن دي بروين قد أعطى الضوء الأخضر لمسؤولي نادي الاتحاد للتفاوض مع مانشستر سيتي للانتقال لصفوفه في صيف 2024، بعد موافقته على الشروط الشخصية، للرحيل صوب الدوري السعودي.