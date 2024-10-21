"الهلال" صاحب الصدارة وأقوى خط هجوم.. أرقام وإحصاءات 7 جولات من دوري "روشن"

اختتمت أمس الأحد منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
"سبق" تقدّم أبرز أرقام وإحصائيات البطولة في 7 جولات؛ انتهت باحتلال الهلال صدارة المسابقة برصيد 21 نقطة، يليه الاتحاد 18 نقطة، ثم النصر 17، يليه الرياض 13 نقطة، وخامساً يأتي الشباب بـ 12 نقطة.
ويعد الهلال صاحب أقوى خط هجومٍ برصيد 21 هدفاً، يليه الاتحاد في المركز الثاني بـ 20 هدفاً، وثالثاً يأتي النصر بـ 16 هدفاً، ثم الرياض والأهلي برصيد 11 هدفاً.
أما أقوى خط دفاع، فمن نصيب النصر؛ إذ سكنت شباكه 4 أهدافٍ فقط، ثم الشباب 5 أهدافٍ وثالثاً يأتي الهلال والتعاون والقادسية بـ 6 أهداف.
هدّاف المسابقة حتى الآن هو الصربي ألكساندر ميتروفيتش؛ مهاجم الهلال، برصيد 10 أهداف، ثم كريم بنزيما؛ مهاجم الاتحاد، برصيد 8 أهداف، ورونالدو؛ برصيد 6 أهداف.
وشهدت الجولة السابعة من المسابقة تسجيل 32 هدفاً، وكانت مباراة الاتفاق مع العروبة هي الأكثر غزارة تهديفية، إذ انتهت بثلاثة أهداف لهدفين لمصلحة الأخير.