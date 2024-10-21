"الهلال" صاحب الصدارة وأقوى خط هجوم.. أرقام وإحصاءات 7 جولات من دوري "روشن"

هدّاف المسابقة حتى الآن هو الصربي ألكساندر ميتروفيتش؛ مهاجم الهلال، برصيد 10 أهداف، ثم كريم بنزيما؛ مهاجم الاتحاد، برصيد 8 أهداف، ورونالدو؛ برصيد 6 أهداف.