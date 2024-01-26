بعثة فريق النصر تصل إلى الرياض عقب تأجيل مباراتيه في الصين

وصلت مساء اليوم الجمعة، بعثة الفريق الكروي الأول بنادي النصر، إلى الرياض بعد تأجيل مواجهتَي الفريق أمام شنغهاي شينهوا وتشيجيانج، المقررتين 24 و28 يناير الجاري، ضمن جولته في الصين لأسباب خارجةٍ عن إرادة النادي، وفقاً للبيان الصادر عن إدارة النادي، يوم الثلاثاء الماضي.
واكتفى النادي بنشر صور من وصول بعثة الفريق إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، وعلق عليها: "هنا الرياض".
يشار إلى أن إصابة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تسببت في تأجيل معسكر النادي على الأراضي الصينية.
وكانت بعثة فريق النصر قد حظيت باستقبال حافل لدى وصولها إلى الأراضي الصينية، السبت الماضي، إذ تواجد عدد كبير من الجماهير في المطار للقاء رونالدو ورفاقه.
ويستعد النصر لملاقاة إنتر ميامي الأمريكي، في الأول من فبراير المقبل، على ملعب "المملكة أرينا" ضمن كأس موسم الرياض، الذي تشارك فيه أندية الهلال والنصر، ونادي انتر ميامي الأمريكي، والتي ستقام مبارياته بنظام الدوري.