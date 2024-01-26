بعثة فريق النصر تصل إلى الرياض عقب تأجيل مباراتيه في الصين

وصلت مساء اليوم الجمعة، بعثة الفريق الكروي الأول بنادي النصر، إلى الرياض بعد تأجيل مواجهتَي الفريق أمام شنغهاي شينهوا وتشيجيانج، المقررتين 24 و28 يناير الجاري، ضمن جولته في الصين لأسباب خارجةٍ عن إرادة النادي، وفقاً للبيان الصادر عن إدارة النادي، يوم الثلاثاء الماضي.