تقارير: النصر يصرف النظر عن إتمام صفقة حكيم زياش

أفادت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، بأن نادي النصر صرف النظر عن التعاقد مع الدولي المغربي حكيم زياش، بعدما كانت جميع الأطراف قد توصلت في وقتٍ سابق إلى اتفاق شفهي كامل.
وتضاربت التقارير حول سبب اتخاذ إدارة نادي النصر قرارها بصرف النظر عن التوقيع مع حكيم زياش، بعد أن كانت قريبة من إتمام صفقة اللاعب.
وأوضح الإعلامي الرياضي سانتي أونا، كشف عبر حسابه في "تويتر"، عن سبب صادم، وراء انهيار صفقة زياش، بعيدًا عن بنود العقد.
وكتب أونا "كما هو الحال في يناير (الماضي) عندما خضع لفحوص طبية في باريس سان جيرمان (دون أن تتم الصفقة)، حدد النصر مشكلة في ركبة زياش".
وأضاف أن هذه المشكلة أثارت الشكوك لدى النصر في حسم الصفقة.
وذكر موقع "فوت ميركاتو"، أن زياش يعاني من مشكلة في الركبة، وفشل بسببها في اجتياز الفحص الطبي الروتيني الذي يسبق توقيع العقود.
وترددت أنباء خلال الأيام القليلة الماضية، عن توصل النصر إلى اتفاق بضم زياش لمدة 3 سنوات، مقابل 15 مليون يورو تقريبًا.
وكان النجم المغربي صاحب الـ30 عامًا، قد انضم لصفوف تشيلسي في صيف 2020 قادمًا من أياكس الهولندي، وينتهي عقده مع النادي الإنجليزي في صيف عام 2025.