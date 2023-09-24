بالفيديو.. رودي غاليتي: الهلال يبحث عن مدرب بديل لـ"خيسوس"... من هو الأقرب لقيادة الأزرق؟

كشف الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" خلال تصريحات إعلامية عن وضع إدارة الهلال أسماء العديد من المدربين بديلاً للبرتغالى خورخي خيسوس، بعد تراجع أداء الفريق بالفترة الماضية .
وأفاد الصحفي خلال تصريحات لقناة العربية منذ قليل أن الهلال يبحث عن التعاقد مع أحد المدربين من أوروبا ومن البرازيل.
وأشار الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت" أن من أحد أبرز الأسماء التى وضعتها إدارة الهلال المدرب البرازيلي تيتي، والذي سبق أن اقترح نيمار نجم الفريق التعاقد معه.
وكان "خيسوس" قد تعرض خلال الأيام القليلة الماضية، لهجوم وانتقادات شديدة، بعد تعثر الهلال في مبارياته الأخيرة .
وتولى "خيسوس" هذا الصيف قيادة فريق الهلال للمرة الثانية، فقد سبق له تدريبه في 2018 قبل أن يرحل عن الفريق السعودي، بعد موسم واحد .